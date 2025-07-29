Фицо рассказал о планах Словакии по следующему пакету санкций против РФ

Правительство Словакии намерено блокировать принятие 19-го пакета санкций против России. Оно будет действовать так же, как и при обсуждении 18-го пакета, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передают «Известия».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз после принятия 18-го пакета санкций против России уже начал работать над следующим пакетом ограничительных мер. По его словам, ценовой потолок на нефть среди ограничительных мер — не просто техническое ограничение, а «политический удар».

«Дамы и господа, мы находимся в ситуации, когда у нас нет причин менять свою позицию. Мы не собираемся менять свою позицию. Мы хотели поговорить, и мы поговорим об этом в ближайшие несколько дней, о нашей позиции по 19-му пакету санкций», — отметил Фицо.

Кроме того, он сообщил, что Братислава неоднократно препятствовала принятию 18-го пакета санкций, накладывая вето. Это происходило шесть или семь раз, подчеркнул Фицо.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил вероятность введения вторичных санкций против России. По словам главы государства, он не хотел бы вводить новые ограничения в отношении РФ. Глава Белого дома объяснил это «любовью к российскому народу».