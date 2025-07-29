Автор «Комсомольской правды» Евгений Умеренков заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа не действуют на государства БРИКС. Автор статьи подчеркнул, что Трамп может «выкручивать руки» союзникам на Западе, потому что они слишком сильно зависят от США, но с «обладающими суверенитетом» странами это не пройдет.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС дополнительными 10-процентными пошлинами. Также президент США пообещал ввести 100-процентные пошлины против государств-партнеров России, если Москва и Киев вскоре не заключат сделку. Автор «Комсомольской правды» напомнил, что члены БРИКС Индия и Китай - главные покупатели российской нефти.

Умеренков отметил, что в Бразилии, еще одной стране БРИКС, уже пообещали ответить Трампу зеркально. США объявили, что с 1 августа будут введены 50-процентные пошлины на бразильский импорт.

В России ответили на слова Трампа об увядающей роли БРИКС

Китай, ведущий экономическую войну с США уже много лет, не так давно столкнулся с повышением пошлин на свою продукцию до 145 процентов. В ответ Китай ввел 125-процентные тарифы в отношении американских товаров.

Однако позже обе стороны снизили взаимные пошлины до десяти процентов на 90 дней, а сейчас ведут новые переговоры. Американские пошлины для Китая на пять процентов ниже, чем для Евросоюза, подчеркивается в статье.

Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами ранее раскритиковал «двойные стандарты» западных стран, которые пытаются запретить стране покупать российскую нефть.

«Многие наши европейские партнеры продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители у России, и это те же страны, которые запрещают нам делать то же самое. <…> Что вы хотите, чтобы мы сделали? Отключили нашу экономику?» - заявил посол.

Умеренков заявил, что индийские бизнесмены из топливного сектора не верят в осуществимость угроз Трампа. Пока никто из них не поставил под сомнение контракты с Россией.