Решение Хмельницкого горсуда приговорить депутата Госдумы Марию Бутину к 15 годам лишения свободы вряд ли понравится президенту США Дональду Трампу, так как напомнит ему о кампании, развернутой демократами против него. Об этом Бутина рассказала «Комсомольской правде».

Напомним, что Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в шпионаже в пользу России, а также в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства». Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и, по меньшей мере, до февраля 2017 она работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства».

26 апреля 2019 года ее приговорили в США к 18 месяцам тюрьмы, а после отбытия части срока и депортации 26 октября того же года она вернулась в Россию.

По словам Марии Бутиной, то, что в Америке начиналось как трагедия, на Украине заканчивается как фарс.

«Очевидно, украинские власти вспомнили про меня потому, что хотели понравиться Трампу – вот, мол, мы помним, что была такая девушка, в США ее называли русской шпионкой. И вот – мы ее наказываем. Но вся комедия в том, что «дело Бутиной» в США было делом против Трампа», - отметила парламентарий.

Она помнила, что ее арестовали в рамках кампании по дискредитации Трампа и обвинений его в связях с Россией.

«Так что теперь, когда украинские власти вспомнили про меня, получается, что они… действуют в интересах демократов против Трампа! И если Трамп вникнет в эту ситуацию, он украинцев за это по головке не погладит», - констатировала она.

Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».

В июле 2025 года американская Нацразведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что администрация президента США Барака Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.