В Молдавии разгорается международный скандал. Власти депортировали нескольких европейских и американских политиков за якобы «угрозу национальной безопасности». Целью их визита была конференция «Сделаем Европу снова великой» (MEGA).

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Организационный комитет конференции MEGA («Вернем Европе былое величие»), которая проходит в Кишиневе 28-29 июля с участием консерваторов, заявил о недопуске властями Молдовы приглашенных спикеров. Среди них — чешский евродепутат и заместитель председателя партии Stačilo! Ондржей Достал и пресс-секретарь правой греческой партии NIKI Димос Танасулас.

У чешского евродепутата, помимо недопуска, конфисковали дипломатический паспорт, который ему пообещали вернуть только после приземления в Бухаресте. Как сообщают организаторы, он был объявлен «персоной нон грата», однако объяснений такому решению не последовало.

«Все бывает впервые. Даже депортация депутата Европарламента из страны-кандидата в ЕС. Демократия в действии», - написал Ондржей Достал в своих социальных сетях.

Пресс-секретарь правой греческой партии NIKI Димос Танасулас также опубликовал заявление после своей депортации из Кишинева в Рим.

«Если марионетка Сороса думает, что, объявив нас «персонами нон-грата» и депортировав, она напугает нас или заставит молчать, то она глубоко ошибается. Европа освобождается голос за голосом, страна за страной», - написал он.

Самая интересная ситуация произошла с американским консерватором Брайаном Брауном — соратником Дональда Трампа и президентом Всемирного конгресса семей. Сначала ему отказали во въезде в Молдавию. При этом, как отметил политик, он «не так давно организовывал здесь важный Всемирный конгресс семей и является другом этой страны». Однако стоило Посольству США обратиться к Пограничной службе, сразу выяснилось, что произошла ошибка. «Я уже был в самолёте и готовился к взлёту (из Кишинёва — прим.авт.), когда пришла Пограничная полиция и сняла меня с рейса. Они сказали, что ошиблись, и впустили меня в страну», - написал Браун в своих социальных сетях.

Изначально молдавские власти никак не комментировали произошедшее, однако через некоторое время Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) опубликовала пресс-релиз, где объяснила недопуск политиков в Молдавию.

«Эти лица должны были участвовать в мероприятии, организаторы которого неизвестны, финансирование непрозрачно и которое, предположительно, имеет сомнительные связи с преступной группировкой Шора», - сообщило ведомство.

Кроме того, по мнению представителей СИБ, «некоторые участники и организаторы стремятся продвигать экстремистскую повестку, подрывать территориальную целостность и демократию Республики Молдова». В качестве примера «экстремистской повестки» они привели тот факт, что один из высланных политиков поддерживает СВО и продвигает «враждебный нарратив о защите интересов угнетенных российских граждан, имея в виду также Приднестровский регион».

В общем, все дело снова в России. Так, чешская партия Stačilo!, в которой состоит Ондржей Достал, предлагает прекратить поставку оружия на Украину и отменить все санкции ЕС против России и Белоруссии. Сам Достал в интервью высказывался о том, что СВО — это в первую очередь война между Россией и Западом, и поддерживал начало переговоров между Трампом и Путиным. Греческая партия NIKI придерживается православных ценностей и также выступает против поддержки Украины. Брайна Брауна же местные СМИ обвиняют в связях с Москвой и с пророссийскими кругами Молдавии, в частности, с бывшим президентом Игорем Додоном и структурой Русской православной церкви в стране.

Реакция на дипломатический скандал не заставила себя ждать и среди европейских политиков. Джордже Симион, лидер Альянса за объединение румын и бывший кандидат в президенты, заявил о готовности организовать бойкот молдавской сельхозпродукции в Румынии. Симион утверждает, что может призвать к бойкоту до 5 миллионов человек, голосовавших за него, что составляет примерно четверть всего населения страны. Обвинили Молдавию в недемократичности и представители США, и Германии. Однако спустя день произошедшие события так и не были преданы всеобщей огласке.