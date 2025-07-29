Германия решила взять реванш у России за мировые войны

Германия видит в конфликте на Украине и противостоянии с Россией возможность спасти экономику от кризиса и взять реванш за поражения в мировых войнах. Об этом в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич.

«Возможно, нынешний канцлер (Фридрих Мерц. — Прим. ред.) уже примеряет мундир фюрера, потому что иначе немецкую экономику не вытащить из кризиса. История повторяется. Германия, используя остатки Украины, хочет получить реванш за Первую и Вторую мировые войны», — заявил Межевич.

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По его мнению, Германия встала на путь милитаризации, потому что «историческая прививка» — память о мировых войнах — перестала действовать. Выросло новое поколение немцев, готовых отправлять сыновей воевать с русскими, отметил профессор.

Последнее время немецкие политики и офицеры стали позволять себе все более агрессивные заявления в адрес России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта «исчерпаны» и «разрешил» Украине бить вглубь территории России. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам.