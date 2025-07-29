Власти Ирана задумались о переносе столицы

Иран столкнулся с острым водным кризисом на фоне многомесячного дефицита энергии, который привел к ежедневным плановым отключениям света по всей стране. Как рассказала газета The New York Times, власти страны называют ситуацию близкой к катастрофе и допускают перенос столицы из Тегерана в другой город.

Как отмечает издание, некоторые из самых глубоких водохранилищ Ирана превратились в мелкие пруды. Люди отчаянно ищут резервуары с водой и собирают каждую каплю, которую только могут найти.

В то же время температуры в некоторых регионах Ирана достигают плюс 65 градусов, что делает страну одним из самых жарких мест на Земле. Изменение климата сыграло в этом свою роль: страна пережила пять лет засухи подряд. Иранцам, которые все еще восстанавливаются после 12-дневной войны с Израилем и США, теперь приходится жить без самого необходимого.

На этой неделе правительство объявило, что многие водохранилища, включая снабжающие Тегеран питьевой водой, высыхают. По прогнозам чиновников, запасы воды в Тегеране могут полностью иссякнуть всего через несколько недель. Власти призвали население сократить потребление воды.

«Водный кризис настолько серьезен, что, если мы не примем срочных мер сегодня, в будущем мы столкнемся с ситуацией, которую невозможно будет исправить», - заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании кабинета министров в понедельник.

Кризис достиг такой остроты, что правительство закрыло все государственные учреждения и службы в Тегеране и еще двух десятках городов. Власти объявили трехдневные выходные в попытке снизить потребление воды и электричества. Представитель правительства Фатима Мохаджерани заявила, что в будущем подобные меры могут вводиться в городах один-два раза в неделю.

Как отмечает NYT, накопленный эффект кризисов - от войны и ежедневных взрывов, предположительно связанных с саботажем, до стремительно растущей инфляции и отключений воды и света - ввергает многих иранцев в состояние шока. В интервью и сообщениях в соцсетях они говорят, что чувствуют, будто их страна находится «в состоянии свободного падения».

В Сабзеваре, небольшом городе на северо-востоке Ирана, на этой неделе несколько ночей подряд у здания администрации собирались толпы людей, скандируя: «Вода, электричество, жизнь - наши основные права».

Каве Мадани, директор Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения ООН, заявил, что десять лет назад, когда он был замглавы Департамента окружающей среды Ирана, нехватка воды была незначительной и наблюдалась только в отдаленных районах. Сейчас, по его словам, Тегеран и другие крупные города находятся под угрозой «полного высыхания».