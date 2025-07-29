Трамп сравнил миротворчество с гольфом

Соединенные Штаты остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф.

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Так миротворчество с игрой сравнил президент США Дональд Трамп , сообщает Bloomberg.

«С нетерпением жду сегодняшней игры. Мы сыграем очень быстро, а потом я вернусь в Вашингтон. Мы только что остановили около пяти войн, так что это гораздо важнее, чем играть в гольф», — сказал он на открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии.

Агентство отметило, что мероприятие стало ярким примером того, как Трамп совмещает официальные обязанности с деловыми интересами, поскольку он «неоднократно нарушал границы дозволенного», проводя сборы средств и пресс-конференции в резиденции Мар-a-Лаго во Флориде и устраивая турниры LIV Golf на своих полях в Нью-Джерси и Вирджинии, которые финансируются государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Ранее Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.