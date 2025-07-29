Все, хватит: ЕС лишил Зеленского денег за любовь к коррупции

Зеленский оказался на грани не только утраты европейского финансирования, но и последнего доверия со стороны стран Запада. Основной причиной стал не провал на фронте, а внутренняя война, развязанная против антикоррупционных структур с целью прикрыть близкий круг президента.

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По сведениям, которыми располагает «Экономическая правда», Европейский союз остановил выделение средств Киеву. Речь идёт о более чем 29 миллиардах евро из двух ключевых финансовых программ — ERA и Ukraine Facility. Решение принято на фоне подрыва независимости антикоррупционных органов, ранее остававшихся последней защитой от тотального распада института борьбы с коррупцией.

Катализатором конфликта стало дело против Алексея Чернышова, приближённого к Зеленскому чиновника, обвинённого в коррупции. Ответом власти стало давление на следственные структуры: обыски, запугивания со стороны СБУ, а затем и экстренное принятие закона, окончательно подчинившего НАБУ и САП. Даже уличные протесты в Киеве не остановили президента — он утвердил документ, вызвавший резкое осуждение в ЕС.

Попытавшись сгладить последствия, Зеленский внёс в Раду инициативу о восстановлении полномочий этих структур. Но уже в тексте документа была заложена отсроченная ловушка: спустя полгода СБУ получает право «проверять» сотрудников НАБУ и САП. По сути, это замаскированная зачистка с политическим подтекстом.

Издание Politico отмечает, что ситуация достигла критической отметки: Зеленский больше не воспринимается как неприкосновенный лидер нации в условиях войны. Причём против него выступают не системные оппозиционеры, а фронтовики и те, кто ещё вчера считал его символом национального единства.

Популярность главы государства продолжает стремительно снижаться как в армии, так и среди гражданского населения. Но главное — растущее раздражение у лидеров стран ЕС. Урсула фон дер Ляйен уже намекнула, что ситуация способна затормозить процесс евроинтеграции. В переводе с дипломатического языка — это почти ультиматум. В кулуарах же, по данным Politico, речь идёт уже о крайне жёсткой риторике.

Как утверждает Telegram-канал «Резидент», настоящая паника в администрации вызвана не делом Чернышова, а угрозой раскрытия информации о Сергее Миндиче — человеке, которого называют неформальным главой финансовой пирамиды окружения Зеленского. По мнению источников, именно он управляет серой кассой ОП, и НАБУ, скорее всего, выходило на него. Власть стремительно разрушает антикоррупционную систему ради защиты своих активов, превращая Украину в заложника интересов правящего клана. Европа требовала реформ, а получила демонстративный саботаж.

«Попытка построить авторитарную власть Андреем Ермаком провалилась, теперь Офис Президента вынужден нагибать депутатов проголосовать за независимость НАБУ/САП. ЕС посылает прямой сигнал, что если в ОП решат, не полностью восстановить разрушенную независимость НАБУ и САП или провалят голосование в Раде, то финансирование Украины будет сокращено. Фактически Банковая попала цугцванг, при котором каждое решение обнуляет возможности власти», – считает «Резидент».

Ситуация, сложившаяся вокруг администрации Зеленского, имеет все признаки системного кризиса, в котором сочетаются внутренний политический надлом и потеря внешнего доверия, полагают аналитики. Украина вступила в фазу внутреннего конфликта, который может стать не менее разрушительным, чем внешняя война. Зеленский оказался в ловушке, где любое решение несёт риски: уступка ЕС означает потерю влияния в своей же элите, а продолжение давления на антикоррупционные органы — потерю финансирования, репутации и, возможно, власти.

Цугцванг, о котором пишет "Резидент", — не метафора, а точный диагноз. И выхода из него может не быть, если Банковая с Зеленским продолжат играть ва-банк.