Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, инициируя меры против антикоррупционных органов страны, намерен «закрутить гайки» в отношении несогласных с киевским режимом. Об этом заявил колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус.

Он считает, что Владимир Зеленский совершил «трагическую ошибку», продвигая закон, ограничивающий полномочия национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению журналиста, стремление Ермака ужесточить контроль над инакомыслящими объясняет непрекращающуюся критику в отношении руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, а также других чиновников украинской разведки.

29 июля Антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект подписал Владимир Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.