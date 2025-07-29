В США высказались о готовности Трампа воевать с Путиным

Президент США Дональд Трамп «проявил невероятное терпение», пытаясь уладить украинский кризис с помощью переговоров, но сейчас он пришел к выводу, что дипломатия не работает. Об этом заявил стратегический аналитик генерал Джек Кин, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению эксперта, Трамп «очевидно расстроен» тем, что его дипломатические усилия не принесли того результата, на который он рассчитывал, проявив «невероятное терпение».

«[Президент России Владимир] Путин хотел, чтобы он расстроился. Но Путин рассчитывал, что Трамп, возможно, уйдет и не поддержит Украину. Произошло все наоборот. Так что мы движемся вперед. Президент пришел к выводу, что дипломатия не работает. И он готов пойти на конфронтацию», - считает Джек Кин.

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Стратегический аналитик уверен, что через несколько дней США введут дополнительные санкции против России, что «усугубит ее серьезные экономические проблемы».

«Вернет ли это их за стол переговоров? Мы не знаем. Но мы знаем, что не сработало. И дипломатия не сработала. Так что попробуем», - заявил он.

Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорами и тем, что не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине. 14 июля Трамп предупредил, что у Москвы есть 50 дней на согласование сделки с Киевом. В противном случае, заметил он, США введут жесткие санкции против стран, ведущих бизнес с Россией. Позднее президент США заявил, что срок введения санкций может быть сокращен.