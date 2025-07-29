В Индии назвали Трампа «токсичным родственником»

Индийская журналистка Палки Шарма назвала президента США Дональда Трампа «токсичным родственником». Об этом она заявила в своем шоу на канале Firstpost. Запись выпуска доступна на YouTube.

В шоу речь зашла об индо-пакистанском конфликте и о том, какую сторону занимает США. Шарма напомнила о заявлении Трампа о том, что Вашингтон якобы посредничает в достижении перемирия между сторонами.

«У каждого есть токсичный родственник. Они любопытны, политически некорректны. Даже факты, которые они используют, неверны. Но им нельзя высказать это в лицо. Для Индии таким родственником является президент США Дональд Трамп. Он действительно испытывает терпение Нью-Дели», — заявила журналистка.

Напомним, что ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась в мае после нападения террористов на туристов рядом с городом Пахалгам в принадлежащем Индии штате Джамму и Кашмир. Тогда погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Пакистане опровергали обвинения в связи Исламабада с происшествием. 7 мая Минобороны Индии объявило о проведении военной операции «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. С 10 мая страны прекратили военные действия.

Недавно глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что конфликт с Пакистаном был завершен без участия Трампа. Операция «Синдур» завершилась 10 мая, а американский лидер не звонил в Нью-Дели с 22 апреля по 17 июля.