Раскрыто, что может серьезно помешать ЕС в конфликте с Россией

В случае возникновения вооруженного конфликта с Россией европейские дороги, мосты и железнодорожные пути не смогут обеспечить быструю переброску танков, солдат и военных грузов. Об этом заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас в интервью газете Financial Times.

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Как уточнил Дзидзикостас, переброска войск сегодня занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы. По его словам, «сегодняшняя реальность такова».

Как отмечает издание, при создании большей части существующей в Европейском союзе инфраструктуры не предусматривалась возможность переброски войск через весь регион. По словам европейского комиссара, старые мосты требуют обновления, а узкие — расширения. Дзидзикостас также подчеркнул необходимость строительства новых мостов в странах блока.

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Сообщается, что Европейский союз работает над созданием плана, который позволит в кратчайшие сроки, максимум — за несколько дней, перебросить войска в случае нападения. Для этого планируется модернизировать 500 инфраструктурных объектов, расположенных вдоль четырех военных маршрутов, проходящих через весь континент.

Брюссель намерен сократить бюрократию, чтобы танки не застревали в бумажной волоките при пересечении границ, сообщил Дзидзикостас. Стратегия будет представлена еврокомиссаром позже в этом году. На модернизацию инфраструктуры потребуется 17 миллиардов евро, добавил он.