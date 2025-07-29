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Гарвард готов потратить 500 миллионов на мир с Трампом

Гарвардский университет заявил о готовности выполнить требование администрации президента США Дональда Трампа и выделить до 500 миллионов долларов для прекращения спора с Белым домом. Четыре осведомленных источника The New York Times сообщили, что между Гарвардом и администрацией Трампа активизировались переговоры. По словам одного из источников, Гарвард не хочет напрямую платить федеральному правительству, переговорщики все еще обсуждают точные финансовые условия.

Сумма, которую запрашивает администрация Трампа, недавно обвинившая Гарвард в «нарушении гражданских прав», более чем в два раза больше штрафа в 200 миллионов долларов, который Колумбийский университет должен был выплатить для урегулирования обвинений в антисемитизме со стороны Белого дома. Представитель Белого дома Харрисон Филдс заявил, что «предложение администрации простое и основано на здравом смысле: не позволяйте антисемитизму управлять вашим кампусом, не нарушайте закон и защищайте гражданские свободы всех студентов». Ни Гарвард, ни правительство не раскрыли деталей урегулирования. По словам источников NYT, Трамп в частном порядке потребовал, чтобы Гарвард заплатил гораздо больше, чем Колумбийский университет. При этом Гарвард ранее подал в суд на федеральное правительство. Иск связан с сокращением финансирования и ограничениями на прием иностранных студентов.

Польша уменьшилась на 68 гектаров

В 2025 году территория Польши сократилась на 68 гектаров (с 31 393 361 до 31 393 293 гектаров) по сравнению с прошлым годом, пишет Bankier со ссылкой на главное статистическое управление страны. В частности, площадь Западно-Поморского воеводства сократилась на 35 гектаров.

Такие результаты объясняются решением властей Польши привести границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. Иногда природные явления могут влиять на площадь страны. Однако чаще всего это является результатом корректировки границ муниципалитетов и округов, а также обновления геодезических данных, например, за счет использования нового оборудования. В целом площадь уменьшилась в 11 польских воеводствах, но в основном речь идет о незначительных сдвигах и картографических исправлениях.

Американский генерал заявил о претензиях на Калининград

В июле в Висбадене прошла пресс-конференция, в которой принял участие генерал США Кристофер Донахью, командующий американскими сухопутными войсками в Европе. В своем вступительном слове он рассказал о концепции НАТО «Линия сдерживания на восточном фланге». Речь идет о стремлении НАТО обобщить все региональные планы, особенно планы стран Балтии, пишет немецкое издание Junge Welt. По мнению автора статьи, Донахью рассматривает страны Балтии как «лабораторию мировой войны».

«Почти между делом» генерал объявил о «решении проблемы Калининграда». Площадь российской территории между Балтийским морем, Польшей и Литвой составляет около 15 125 квадратных километров, и с военной точки зрения она представляет собой серьезное препятствие на пути продвижения НАТО на восток. Донахью заявил, что американский сценарий в этом районе заключается в «работе с земли». Он отметил, что сегодня с земли можно уничтожать пусковые установки оборонительных и атакующих ракет. Генерал добавил, что Калининград со всех сторон окружен странами НАТО, и «нет абсолютно никаких причин, почему [страны НАТО] не могут проколоть этот пузырь, чтобы сдержать Россию - в беспрецедентные сроки». Он добавил, что в альянсе «уже спланировали и разработали это». Автор Junge Welt отметил, что Донахью хорошо разбирается в «проигранных войнах» - в августе 2021 года он бежал из Кабула вместе с американскими войсками.

«Чего ждать от саммита по Украине с участием Путина и Трампа»

На этой неделе МИД Турции объявил о достижении «принципиальной договоренности» о проведении в стране саммита с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет эмиратская газета Al Khaleej. Предполагается, что в четырехстороннем саммите, пока еще находящемся на стадии обсуждения, также примут участие президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна выступила посредником в трех раундах переговоров между Москвой и Киевом. Эти переговоры не привели к существенному политическому прорыву и ограничились гуманитарным измерением - соглашениями об обмене пленными и телами погибших солдат.

По версии Al Khaleej, хотя усилия по проведению саммита пока находятся в зачаточном состоянии, он остается идеальной площадкой для переговоров. У Трампа появилась бы уникальная возможность положить конец украинскому кризису - цель, которую он поставил перед собой, но так и не смог достичь, признав, что ситуация сложнее, чем он предполагал. Его неоднократные контакты с Путиным принесли лишь обмен любезностями без каких-либо конкретных решений, подчеркивается в статье. Однако внимательное изучение ситуации показывает, что никто не заинтересован в эскалации и все хотят достойного выхода из кризиса, уверен автор Al Khaleej. По его мнению, завершение этого кризиса откроет путь к прекращению других конфликтов по всему миру, особенно тех, что происходят на Ближнем Востоке. Мир, согласованный всеми сторонами, положит конец начинающей обретать форму новой холодной войне, заключил автор статьи.

Трамп запретил президенту Тайваня остановиться в Нью-Йорке

США не разрешили президенту Тайваня Лай Цин-дэ сделать остановку в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку, пишет Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника. По данным газеты, такое решение Белый дом принял после того, как Китай направил Вашингтону возражения по поводу этого визита. Лай планировал проехать через США в августе по пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань как государство. Но, по словам источников FT, США запретили политику посетить Нью-Йорк по пути.

Решение администрации Трампа было принято на фоне деликатных торговых переговоров США с Китаем. Пекин выступает против любого официального взаимодействия США с руководством Тайваня. В результате офис Лая опубликовал заявление, в котором говорится, что в ближайшем будущем он не планирует выезжать за границу, поскольку Тайвань восстанавливается после недавнего тайфуна. Решение Белого дома усиливает опасения сторонников Тайваня, что Трамп занимает все более мягкую позицию в отношении Китая перед саммитом с главой Китая Си Цзиньпином. Ранее Министерству торговли США было приказано заморозить жесткий экспортный контроль в отношении Китая, пока страны проводят торговые переговоры и обсуждают саммит.