Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский продал Украину за долги американскому бизнесу.

Как заметил собеседник телеканала, многие просто не знают, что Зеленский продал Украину Америке. Монсон указал, что глава киевского режима подписал договор с компаниями BlackRock, Morgan Chase и Goldman Sachs, и это не какая-то теория заговора, ведь Зеленский заявил об этом на пресс-конференции, пожал гендиректорам руки и сообщил об этом на всю страну.

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Боец отметил, что был заключен договор о том, что эти три компании отстроят Украину после завершения конфликта, вне зависимости от его исхода, но Украина вся в долгах и не сможет выплатить эти кредиты, то есть страна оказалась продана.

Все, что прежде принадлежало Украине, все ее ресурсы и институты, начиная от образования и заканчивая общественным транспортом, по словам Монсона, будут выкуплены этими корпорациями. При этом собеседник телеканала обратил внимание на то, что Зеленскому этого мало, и он уничтожил трудовое законодательство. Он пояснил, что в стране нет МРОТа, на работу могут взять даже 13-летних детей за 100 рублей в день, и это не будет считаться нарушением закона.

Боец указал, что после того, как на Украину зайдут эти корпорации, они просто выжмут страну, уничтожат окружающую среду, высосут из нее все ресурсы, а населению страны придется трудиться за бесценок.