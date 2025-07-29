«Продажная власть»: в Молдавии резко высказались об изменениях в конституции

Власти Молдавии перекраивают конституцию ради своих политических интересов, которые противоречат воле значительной части народа. Об этом в Telegram-канале заявила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдавия (РМ).

29 июля в республике отмечается День Конституции. В этот день, 31 год назад, был принят основной закон Молдавии, который закрепил статус страны как нейтрального, суверенного и многонационального государства.

Социалисты отмечают, что в последние годы документ подвергается «политически мотивированным и односторонним изменениям». По их мнению, власти страны под руководством правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) пытаются перекроить основной закон и разрушить незыблемость конституционных принципов.

«Так, вопреки юридическим и историческим реалиям, без всенародного обсуждения, синтагма "молдавский язык" в тексте Конституции была незаконно заменена на "румынский язык"; в Основной закон были внесены изменения на основе так называемого "конституционного референдума" о европейской интеграции, который — даже в условиях сильного административного ресурса и пропаганды — не был поддержан большинством граждан в стране. Более того, сегодня мы видим все более явные посягательства продажной власти PAS на нейтралитет и суверенитет нашей страны», — заявила партия.

Партия социалистов РМ категорически осуждает «преступные манипуляции» с Конституцией Молдавии. Там подчеркнули, что документ является основой государственности, а не инструментом для политических игр.

Напомним, что на прошедшем в 2024 году референдуме о евроинтеграции мнение граждан страны разделилось: за нее проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри Молдавии вступление в ЕС поддержали лишь 46% участников, а перевес был достигнут за счет избирателей, живущих за рубежом.