СМИ узнали о давлении Трампа на ЕС для заключения торговой сделки

Президент США Дональд Трамп был разочарован из-за отсутствия динамики в торговых переговорах с Евросоюзом. В связи с этим ему пришлось направить европейцам письмо с предупреждением, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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По словам чиновника, в первые 13 виртуальных и очных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения касательно торговой сделки. В результате Трамп предупредил европейцев в письме, что они серьезно рискуют, если наконец не сядут за стол переговоров.

«Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали», — цитирует издание слова своего собеседника.

Чиновник отметил, что после письма Трампа ситуация изменилась, и европейцы согласились сесть за стол переговоров и заключить торговую сделку с США.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС.