В Польше захотели «восстановить суверенитет» и выйти из ЕС

Польша должна восстановить свой суверенитет и выйти из Европейского союза (ЕС), призвал польский евродепутат Марек Юрек. Его слова передает телеканал Polsat News.

«Если Европейский союз будет таким, какой он есть, мы должны из него выйти. Польша в определенной перспективе должна восстановить свой суверенитет», — подчеркнул политик.

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По словам Юрека, от выхода из ЕС поляков удерживает бытующее с 90-х годов ХХ века убеждение, что Польша обязательно должна быть частью европейского сообщества.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ныне избранный президент Польши Кароль Навроцкий подталкивает Польшу к выходу из ЕС.