Посол Украины в Польше попытался объяснить недовольство украинцами в республике

Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что поляки недовольны украинцами, переехавшими в их страну. В частности, дипломат сравнил своих соотечественников с заселившимися в квартиру чужими, которые начинают раздражать хозяина.

В ходе интервью Боднару напомнили, что за последние годы в Польше ухудшилось отношение к украинцам.

"Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека.... На первых порах… все как будто нормально. Проходит время - это начинает надоедать и раздражать, вызывая дискомфорт, - привел пример посол. - Это самое простое объяснение ощущений в польском обществе".

Поляки, по его мнению, могут спокойно работать с украинцами, однако дома обсуждать их в негативном ключе.

В Польше сейчас проживают свыше 900 тысяч украинских беженцев. В стране 12 марта 2022 года был введен для них специальный статус, который продлевался несколько раз.