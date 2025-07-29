Над Минском сбили неизвестный беспилотник

Над Минском нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны Республики Беларусь.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сказано в сообщении военного ведомства Республики.

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Оно опубликовано в telegram-канале.

Информации о том, кто запустил беспилотник, в настоящий момент нет. В данный момент принимаются новые меры, направленные на ужесточение контроля за эксплуатацией воздушного пространства.