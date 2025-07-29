Украина может лишиться финансирования со стороны МВФ из-за действий Киева

Международный валютный фонд (МВФ) может досрочно пересмотреть программу финансирования Украины из-за лишения независимости НАБУ и САП, а также назначения главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщили депутат Верховной рады Ярослав Железняк и издание Forbes.

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Так, отмечается, что Киев может лишиться 4,8 млрд долларов, которые должны были быть выделены для Украины в рамках одной из программ. Однако из-за действий Киева она может быть прекращена. По предварительной информации, в новую программу могут добавить старые обязательства и добавить новые с учетом реалий в стране.

Уточняется, что новым и постоянным маяком может стать сохранение независимости НАБУ и САП. За нарушение этого МВФ может сразу же прекратить финансирование.

При этом, согласно информации СМИ, реформа БЭБ, которая включает назначение главы ведомства, перегрузка таможни, отмена "правок Лозового", а также корпоративная реформа государственных предприятий.

Напомним, что в украинском правительстве отказываются назначать главой БЭБ сотрудника НАБУ Александра Цывинского, который был выбран международными членами комиссии.