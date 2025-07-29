Меган Маркл ищет работу после провала ее проектов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ищет работу после провала своих проектов. Об этом сообщает издание Radar Online.

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Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Меган Маркл оказалась в затруднительном положении после того, как стриминговый сервис Netflix расторг контракт на $100 миллионов с ней и ее мужем, принцем Гарри. Собеседник таблоида заявил, что герцогиня Сассекская боится потерять популярность и согласна на многое, чтобы быть в центре внимания. По словам источника, жена принца Гарри готова вести шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако сейчас нет такой возможности.

«Ей нужен новый хит, и срочно. Эта следующая глава может либо ее прославить, либо погубить», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что стриминг Netflix считает, что «выжал из этой пары все, что мог», поэтому решил прервать сотрудничество. Кроме того, сотрудники компании понимают, что в приоритете Меган Маркл сейчас ее бренд товаров для жизни As Ever.

При этом другой собеседник таблоида заявил, что герцог и герцогиня Сассекские были расстроены решением Netflix, так как рассчитывали, что благодаря этой сделке смогут «содержать свой особняк стоимостью 29 миллионов долларов и огромный штат сотрудников».

До этого стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл начали курс на экономию. Герцог и герцогиня Сассекские сократили несколько сотрудников, работавших в их команде в Калифорнии.