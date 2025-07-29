«Попытка отвлечь внимание»: к чему может привести конфликт Трампа и Обамы

Администрация президента США усиливает давление на демократов, а мишенью стал проведший два президентских срока без заметных скандалов Барак Обама. В действиях нынешнего американского лидера, республиканца Дональда Трамп, разбиралось РИА Новости.

«Это была госизмена»

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что власти получили «железобетонные доказательства» мошенничества на выборах 2016 года со стороны администрации бывшего президента Барака Обамы.

«На самом деле, этот отчет показывает, что Путин сдерживал утечку компрометирующих материалов на Клинтон до выборов, планируя опубликовать их после, чтобы ослабить ее неизбежное, по мнению Москвы, президентство», - заявила Габбард.

Кроме того, сообщила она, засекреченный доклад комитета по разведке палаты представителей (нижней палаты конгресса США) открыто осуждает Обаму, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, экс-главу ФБР Джеймса Коми и ее предшественника в Национальной разведке Джеймса Клэппера за попытки представить действия России как протрамповские.

Демократы раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует выводам разведывательного сообщества и двухпартийного комитета по разведке Сената, сделанным еще в 2020-м. Тогда авторы отчета как раз сошлись в том, что Россия откровенно подыгрывала Трампу.

Однако республиканцы и лично Габбард отступать не намерены. Директор национальной разведки США пообещала, что в Министерство юстиции и ФБР будут переданы все документы «для расследования уголовных последствий» того, что «президент Обама руководил подготовкой этой разведывательной оценки».

Нынешний же американский лидер Дональд Трамп в свою очередь пообещал наказать виновных во вмешательстве в выборы 2016 года. Комментируя расследование, Трамп отметил, что это прошлые администрации США «пытались украсть итоги выборов». Он уточнил, что имеет в виду Хилари Клинтон, которой он «позволил сорваться с крючка» во время своего первого президентского срока, и 44-гои 46-го американских президентов Барака Обаму и Джо Байдена.

«Это была госизмена. Это было все, что вы только можете себе представить», - заявил президент США.

Попытка «отвлечь внимание»?

В ответ пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш назвал обвинения «странными и смехотворными», подчеркнув, что они «представляют собой слабую попытку отвлечь внимание».

«Роденбуш, очевидно, намекает на то, что Трамп находится под давлением в связи с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, замешанного в преступлениях сексуального характера», - отмечает издание.

Однако, по данным журналистов, «агрессивность Трампа по отношению к предшественнику вполне объяснима и отвечает долгосрочным интересам Республиканской партии».

После проигрыша Клинтон в 2016-м демократы так и не смогли найти точку опоры. Байден с его многочисленными скандалами только усугубил положение, как и провал Харрис. На таком фоне негласным лидером демократов стал Барак Обама - единственный в современной истории президент, никогда не попадавший под какое-либо преследование.

А угрозой будущему преемнику Трампа от республиканцев, на роль которого сейчас прочат вице-президента Джей Ди Вэнса, может стать жена Барака Обамы – Мишель Обама, считают журналисты.

«На стороне Мишель как минимум фамилия человека, который после упадка эпохи демократа Билла Клинтона и двух сроков республиканца Джорджа Буша - младшего смог укрепить демократов, отбыть в Белом доме два срока и уйти без скандалов. И даже провальная кампания непопулярной Харрис, все же набравшей более 48 процентов голосов избирателей (лишь на 1,5 пункта меньше Трампа) доказала: американцы в принципе готовы к женщине-президенту», - подчеркивается в статье.

При этом возможное преследование Обамы может стать консолидирующим фактором для демократов. Таким образом, «в нынешнем противостоянии каждая сторона дает другой определенные возможности».