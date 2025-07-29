В США задумались о покупке у России Командорских островов

Американский подполковник Джеффри Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. Об этом военный написал в статье для издания Breaking Defense.

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Фриц отметил, что Командорские острова находятся вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику. По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.

В США оценили стоимость покупки Гренландии

Фриц предположил, что Командорские острова могли бы стать частью, например, штата Аляска.

До этого президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. По его мнению, это имеет стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира». Однако датские власти не согласны с этим. 5 июня премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми заявления Трампа по острову и подчеркнула, что датчане не будут «прогибаться» под главу Белого дома.

17 июня официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Трамп изменил план боевого командования вооруженных сил и передал Гренландию под контроль Северного командования США.

Ранее посол раскрыл действия России в случае конфликта вокруг Гренландии.