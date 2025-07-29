Новая фаза противостояния с США: что изменит ультиматум Трампа

Лера Букина

28 июля в Претории прошла III Российско-Африканская конференция «Валдая» и SAIIA. ЮАР, ключевой член БРИКС, находится в плохих отношениях с США. Во время визита в Вашингтон президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подвергся обструкции от Трампа. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию.

Новая фаза противостояния с США: что изменит ультиматум Трампа
© РИА Новости

Молчание Рамафосы не принесло стране особых дивидендов. Этот разнос не вызвал большого шума, но в ЮАР его восприняли негативно. Там посчитали, что Рамафоса был слишком податлив и не реагировал на хамство, что внутри страны стало его проигрышем.

Лукьянов заявил, что общие отношения не улучшились: пошли пошлины, санкции, упреки в международной политике, обвинения в геноциде белого населения. Так что выдержка Рамафосы не улучшила перспективы отношений с США, отметил собеседник издания. Трамп угрожает РФ и торговым партнерам 100% пошлинами, добавил Лукьянов.

Он полагает, что ЮАР попытается маневрировать в отношениях с США, чтобы смягчить давление. Если США продолжат давить, ЮАР может занять более определенную позицию в пользу БРИКС, но полного разрыва с США не хочет, считает специалист.

Прозападная партия входит в коалиционное правительство с АНК. До следующих выборов конфигурация власти останется. Потеря АНК влияния будет хуже для отношений с Россией, подчеркнул эксперт.