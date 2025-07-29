Новая фаза противостояния с США: что изменит ультиматум Трампа

28 июля в Претории прошла III Российско-Африканская конференция «Валдая» и SAIIA. ЮАР, ключевой член БРИКС, находится в плохих отношениях с США. Во время визита в Вашингтон президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подвергся обструкции от Трампа. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию.

Молчание Рамафосы не принесло стране особых дивидендов. Этот разнос не вызвал большого шума, но в ЮАР его восприняли негативно. Там посчитали, что Рамафоса был слишком податлив и не реагировал на хамство, что внутри страны стало его проигрышем.

Лукьянов заявил, что общие отношения не улучшились: пошли пошлины, санкции, упреки в международной политике, обвинения в геноциде белого населения. Так что выдержка Рамафосы не улучшила перспективы отношений с США, отметил собеседник издания. Трамп угрожает РФ и торговым партнерам 100% пошлинами, добавил Лукьянов.

Он полагает, что ЮАР попытается маневрировать в отношениях с США, чтобы смягчить давление. Если США продолжат давить, ЮАР может занять более определенную позицию в пользу БРИКС, но полного разрыва с США не хочет, считает специалист.

Прозападная партия входит в коалиционное правительство с АНК. До следующих выборов конфигурация власти останется. Потеря АНК влияния будет хуже для отношений с Россией, подчеркнул эксперт.