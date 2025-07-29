У Трампа заметили макияж рук

Руки президента США Дональда Трампа были покрыты консилером во время поездки в Шотландию. Об этом сообщает The Independent.

В частности, макияж рук у американского лидера был замечен во время встреч с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На фотографиях видно, что правая рука Трампа покрыта консилером. Официального объяснения этому нет.

17 июля врачи по итогам медицинского обследования обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Белый дом объяснил синяки на руках американского лидера раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.