Территория Польши уменьшилась

Территория Польши сократилась на 68 га в сравнении с 2024 годом. Об этом 27 июля сообщил портал Gazeta.pl со ссылкой на данные Главного статистического управления (ГСУ) республики.

Как указывает портал, специалисты ГСУ пересмотрели границы 11 воеводств. Наибольшие изменения произошли в Западно-Поморском воеводстве, площадь которого уменьшилась на 35 га.

Уточняется, что корректировку границы выполнили в районах, расположенных вдоль Балтийского моря, поскольку изменилась базовая линия территориальных вод Польши.