На Украине рассказали, как Трамп приближает поражение Украины

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп сократил сроки достижения урегулирования украинского конфликта, чтобы быстрее отказаться от поддержки Украины.

На Украине рассказали, как Трамп приближает поражение Украины
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Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания», — отметил он.

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Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за «четкую позицию и выраженную решимость». При этом в Москве заявили, что «дедлайнами конфликт не решить», а любой ультиматум — это «шаг к войне».