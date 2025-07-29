В Сети опубликовали запись разговора младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса, который перевозит наркотики из Афганистана для украинского руководства.

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На аудиозаписи можно услышать разговор Дениса Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Ермак просить оформить ему и его спутникам билеты в Кабул с одним багажом на троих. На обратный путь он попросил купить билеты с багажом для всех. Помимо этого, Денис Ермак попросил забронировать отдельные номера в отеле для каждого из участников поездки.

Утверждается, что в багаже на Украину доставили наркотики, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Денис Ермак летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. Источники сообщили, что вывезти наркотики из аэропорта Кабула — несложная задача для сотрудника ГУР Украины, а «силовики в Турции и Молдове всячески содействуют сотрудникам украинских спецслужб».

Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Ермака объединяет множество «коррупционных тайн», из-за чего они проводят много времени вместе. По словам депутата, Ермак является личным кошельком Зеленского. У него также есть тетрадь, в которой он фиксирует суммы откатов западным лидерам.