После десяти часов допроса Павел Дуров вцепился в бомжа

Накануне, 28 июля, в Париже состоялся повторный допрос Павла Дурова по делу о связи Telegram с незаконной деятельностью. Сообщается, что он продолжался более девяти часов.

Так, миллиардер прибыл в здание суда около десяти утра по местному времени (11:00 по московскому времени) и покинул его только к восьми вечера (21:00 по московскому времени). Его сопровождали четыре адвоката.

Ожидавшим его журналистам Павел Дуров предложил пройтись с ним до Восьмого округа, расположенного в нескольких километрах от здания суда, однако сам быстро сел в такси, передает ТАСС.

Как Павел Дуров создал «ВКонтакте», Telegram и стал долларовым миллиардером

Уже садясь в машину такси, миллиардер вдруг вцепился в местного бомжа. Предприниматель, явно находясь в приподнятом настроении, дружелюбно приобнял мужчину и пожал ему руку.

Напомним, что миллиардер Павел Дуров сейчас находится под судебным надзором во Франции по делу об отказе Telegram сотрудничать с властями страны. Он живет в Париже с августа 2024 года. Против бизнесмена ведется расследование по шести пунктам, среди которых администрирование сетевой платформы, на которой велись незаконные транзакции в составе преступной группы.