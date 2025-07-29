Североатлантический альянс предпринимает шаги с целью «усилить давление» на президента России Владимира Путина по Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина: Германия ведет переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина на этом фоне сделала противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов» в конфликте.

До этого китайская газета Sohu писала, что Путин «болезненно ударил по зубам» Германии после ее провокаций.

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По мнению автора статьи, политика ФРГ сделала страну едва ли не главным противником России, хотя, казалось бы, еще недавно такой статус был у Соединенных Штатов. Обозреватель отмечает, что РФ дала ответ на поле боя на Украине: были уничтожены несколько пусковых установок Patriot, которые ФРГ стремилась передать украинской армии, и это стало «болезненным ударом по зубам».

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине оружие, которое позволит ей «воздействовать» на РФ.