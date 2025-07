Западные медиа продолжают критиковать Зеленского

Несмотря на обещание Зеленского восстановить независимость так называемых антикоррупционных ведомств, американские и европейские СМИ продолжают критиковать киевский режим. Politico отмечает, что Зеленский паникует из-за падения своей популярности и всеми силами пытается удержать власть. Financial Times призывает Запад проявлять больше жёсткости по отношению к Украине. The Atlantic говорит о погибшей репутации Зеленского, а The American Conservative напоминает, что киевский режим и раньше не отличался демократичностью.

Западные СМИ продолжают критиковать Владимира Зеленского, после его попытки поставить под контроль так называемые антикоррупционные структуры и последовавших за этим массовых уличных демонстраций во многих городах Украины.

По оценкам Politico, причиной принятия скандального закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) послужило стремление киевского руководства удержаться у власти.

«По мере падения популярности (Зеленского. — RT) он и его команда рефлекторно пытались укрепить свою власть», — говорится в статье.

Издание поясняет, что нападки на ведомства по борьбе с коррупцией свидетельствуют о панике Зеленского и его ближнего круга из-за низких рейтингов в опросах общественного мнения.

«На данный момент его (Зеленского. — RT) шансы на победу на следующих выборах, когда они, наконец, состоятся, представляются невысокими. Наиболее вероятным кандидатом на победу считается бывший командующий Вооружёнными силами генерал Валерий Залужный, которого Зеленский уволил после разногласий по поводу военной стратегии», — сообщает Politico.

В публикации уточняется, что доверие украинцев к режиму особенно подрывали крупные коррупционные скандалы, в частности, связанные со снабжением фронта.

По мнению автора статьи, Зеленский «изначально собирался без стыда проигнорировать» протестующих, но очень быстро пошёл на попятный, увидев масштаб протестов по всей стране, в том числе с участием военнослужащих. В четверг ожидается голосование по новому законопроекту, возвращающему независимость НАБУ и САП, напоминает издание.

«Владимир Зеленский перепугался — и не зря», — отметил журналист.

В Politico удивляются, почему глава киевского режима не смог предугадать реакцию общественности на закон о НАБУ и САП.

«Это просто надменность власти или чувство безнаказанности?» — задаётся вопросом издание.

По мнению автора, власти Украины «напрашивались на неприятности», предпринимая шаги против излюбленных Западом институтов.

«Учреждённые в 2015 году, НАБУ и САП появились по настоянию ЕС и других международных партнёров. И эти партнёры — особенно европейцы — сыграли важную роль в том, чтобы убедить Зеленского отступить. Хотя представители ЕС, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, предпочитали помалкивать о других примерах отхода от демократии на Украине, они не были готовы молчать на этот раз — и открыто выразили неодобрение и «озабоченность», — говорится в материале.

В личной переписке и телефонных разговорах с Зеленским европейские лидеры и вовсе «не стеснялись в выражениях», в том числе предупреждали о «последствиях для процесса принятия Украины в ЕС» в том случае, если резонансный закон не будет отменён, пишет Politico со ссылкой на украинского депутата.

«Начало конца»

В свою очередь, Financial Times называет действия Зеленского «неспровоцированной ошибкой».

«Неудачная попытка взять под контроль антикоррупционные органы Украины подорвала доверие (к Зеленскому. — RT) внутри страны и за рубежом», — говорится в статье.

Издание отмечает, что глава киевского режима довольно быстро осознал масштаб своей ошибки и отступил.

«Однако ущерб не будет быстро устранён, поскольку многие украинцы считают этот эпизод символом авторитарных тенденций правительства или, по крайней мере, чрезмерной централизации власти», — подчёркивает FT.

Кроме того, журналисты отмечают, что история с НАБУ и САП грозит Киеву финансовыми трудностями. Хотя в итоге Зеленский пошёл на уступки, уже тот факт, что он подписал законопроект вопреки просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошты, не будет забыт.

«Помимо того, что закон вызвал возмущение внутри страны, он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и потенциальную финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости антикоррупционных органов», пишет газета.

Авторы статьи призывают Запад стать требовательнее к украинскому правящему классу.

«Можно сказать, что иностранные партнёры, такие как ЕС, были слишком терпимы к тому, что окружение (Зеленского. — RT) ослабляет важнейшие сдержки и противовесы, — рассуждает FT. — Им следует занять более жёсткую позицию».

Между тем, итальянское издание L`Antidiplomatico рассматривает массовые протесты и критику со стороны Запада как признак скорого падения режима. Журналисты отмечают, что проведённая Зеленским реформа побудила ЕС заморозить финансовую помощь Киеву на сумму $ 1,7 млрд. Даже обещание восстановить независимость НАБУ и САП «ещё не убедило Брюссель».

«Лидерство Зеленского, долгое время считавшееся неприкосновенным благодаря поддержке Запада, теперь даёт серьёзные трещины. Если финансирование останется замороженным, а протесты будут нарастать, неизбежно возникает вопрос: не являемся ли мы свидетелями начала конца его власти?» — цитирует материал издания РИА Новости.

«Тактика негодяя»

С жёсткой критикой в адрес Зеленского выступает The Atlantic.

«Владимир Зеленский создал себе легендарную репутацию одинокого оплота против мировой тирании. Во вторник (22 июля. — RT) он одним росчерком пера уничтожил эту репутацию, подписав закон, отменяющий независимость антикоррупционных ведомств его страны как раз в тот момент, когда они подбирались к его ближайшим политическим союзникам, в том числе, как сообщается, к одному из его давних деловых партнёров и бывшему заместителю премьер-министра. Чтобы оправдать это решение, он (Зеленский. — RT) использовал выдуманный заговор — внушал, что в механизм правосудия внедрились российские «кроты». Это тактика негодяя», — подчёркивает автор статьи.

The Atlantic называет действия Зеленского «предательством демократии» и винит в них Дональда Трампа. Издание указывает на то, что нынешний президент США положил конец политике прежних администраций по борьбе с коррупцией в других странах, а также упразднил ряд американских правительственных организаций, которые «потихоньку наставляли авторов журналистских расследований, обучали судей и финансировали надзорные организации» в других странах.

Со своей стороны, The American Conservative напоминает, что Зеленский и прежде не был образцом демократического лидера.

«Поборник «демократии» ведёт себя ужасно деспотично», — подмечает автор статьи Тим Снайдер.

Обвинение главы киевского режима в автократии не ново, отмечает издание.

«Оно преследует Зеленского с первых дней войны, когда он запретил оппозиционные политические партии, консолидировал СМИ и ограничил свободу слова», — говорится в материале.

Издание обращает внимание на то, что режим последовательно ужесточал цензуру и избавлялся от политических конкурентов: выслал в Лондон Валерия Залужного и обвинил в государственной измене экс-президента Петра Порошенко.

«Ограничительные меры, столь противоречащие демократии, распространились и на свободу вероисповедания и языковые права, — добавляет The American Conservative. — В последнее время недемократичная деятельность правительства Зеленского также приняла форму расследований в отношении журналистов, активистов и оппозиционных политиков. Под прикрытием закона о военном положении Зеленский даже заменил некоторых демократически избранных должностных лиц, в том числе мэров, военными администраторами».

Однако «самым сокрушительным» ударом по украинской демократии Снайдер называет подписанный Зеленским законопроект № 12414, спровоцировавший массовые демонстрации.