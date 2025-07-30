Стало известно о прослушке НАБУ квартиры соратника Зеленского

Начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов мог прослушивать квартиру предпринимателя и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

«Как убеждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент», — говорится в публикации.