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"Колоссальные средства": в МИД объяснили планы НАТО против России

Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что сумма военных трат стран-участниц НАТО является колоссальной. По его словам, расходы упадут на плечи обычных граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал ассоциации "Франко-российский диалог"

"Речь идет о поистине колоссальных средствах. Сегодня общий военный бюджет стран НАТО составляет 154 миллиарда долларов. Сумма военных расходов европейских членов Альянса — 456 (Миллиардов долларов. — Прим. ред. ). Если будет достигнуто 5%, это все равно один триллион", — сказал он.

Дипломат отметил, что все расходы в любом случае упадут на плечи простых налогоплательщиков. Чтобы оправдать необходимость траты настолько большого количества средств, страны Альянса и дальше будут демонизировать Россию.

СМИ: в Канаде обнаружили улицы, названные в честь нацистов

В Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов. Об этом стало известно из публикации американо-еврейского издания Forward, которое проводит расследование по выявлению памятников в честь нацистских коллаборационистов по всему миру, сообщает РИА Новости.

"В Эдмонтоне есть улица, названная в честь Питера Саварина, ветерана СС "Галичина", украинской дивизии в составе войск СС, являвшейся военным крылом нацистской партии. Администрация Эдмонтона подтвердила, что улица была названа в честь Саварина "в 2007 году, ещё до того, как город узнал об истории Питера Саварина во время Второй мировой войны"", - пишет издание.

В публикации отмечается, что в городе Лондон канадской провинции Онтарио также обнаружена улица, названная в честь основателя немецкой компании Brose Fahrzeugteile Макса Брозе.

Нидерланды объявили персонами нон грата двух израильских министров

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов страны Бецалель Смотрич объявлены в Нидерландах персонами нон грата. Им будет запрещен въезд в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД королевства Каспара Велдкампа.

"Кабинет министров (Нидерландов) принял решение объявить израильских министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон грата и обязался внести их в список нежелательных иностранцев в Шенгенской информационной системе", - говорится в письме Велдкампа нидерландскому парламенту.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа".

СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила главе администрации Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке. Причиной стали возражения Пекина по поводу данной поездки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"Администрация Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лаю Циндэ в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита", - говорится в статье.

НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер считает, что НАТО готовит провокацию против Калининградской области. По его словам, поводом для этого могут быть якобы исходящие оттуда помехи для GPS-сигналов, пишет РИА Новости.

Нимайер сообщил, что в государствах НАТО утверждают о якобы глушении с территории Калининградской области сигналов GPS в рамках неких действий спецслужб РФ.

"Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений - как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора", - сказал политик.

Он отметил, что подобная активность государств НАТО возможна уже в ближайшие недели.