На Украине назвали причину сокращения Трампом срока для урегулирования конфликта

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил срок для урегулирования конфликта на Украине, поскольку не верит в победу Киева. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Они [американцы] четко видят, что [президент Украины Владимир] Зеленский задыхается, то есть его режим, так сказать, добегался и скоро покинет поле боя», — объяснил он.

Как утверждает Соскин, американский лидер не заинтересован в продолжении конфликта, однако он еще не нашел способ избавиться от Зеленского, который «делает все возможное для продолжения боевых действий». Трамп своими недавними высказываниями дает ему понять, что сопротивление бесполезно, считает эксперт.

Трамп раскрыл, какие меры предпримет против России

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. По его словам, претензии американского лидера в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина.