Focus: Вашингтон готовит ядерную угрозу Москве

США хочет связаться с Москвой с помощью средств ядерного сдерживания. Такую информацию приводит немецкое СМИ.

«По мнению экспертов, поразительный прямой перелет военного авианосца из Нью-Мексико на базу Королевских ВВС Лейкенхит без подзарядки свидетельствует о целенаправленном развертывании. Смысл ясен: Вашингтон хочет напрямую связаться с Москвой с помощью своих средств ядерного сдерживания», — указано в материале журнала Focus.

Названа причина размещения ядерных бомб США в Великобритании

Ранее сообщалось о том, что США передали Великобритании ядерные бомбы впервые с 2008 года. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания российской угрозы.