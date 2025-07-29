На Украине отреагировали на угрозы ЕК о заморозке финансовой помощи

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал предупреждение Еврокомиссии (ЕК) о возможной приостановке финансовой помощи Киеву. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«В Брюсселе все громче задаются вопросом: зачем вливать миллиарды в систему, которая ворует все, до чего способна дотянуться», — написал депутат.

Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое со ссылкой на источники писало, что ЕК может полностью прекратить помощь Украине, если она будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы.