В Швейцарии рассказали о цели Зеленского на фоне ультиматума Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться ультиматумом американского лидера Дональда Трампа, чтобы взять передышку в боевых действиях. О цели украинского лидера рассказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Зеленский хочет прекращения огня на 30 дней, точка. Нет никаких признаков, что это приведет к чему-то большему или поможет мирным переговорам. Запад пытается убедить [президента РФ] Владимира Путина принять это прекращение огня без какого-либо мирного процесса», — сказал военачальник.

Он подчеркнул, что Российская армия побеждает на поле боя, однако западные политики не обращают на это никакого внимания.

«В этом-то и проблема. Иногда мне кажется, что Запад живет в параллельном мире», — сказал он, назвав заблуждением недавние высказывания Трампа о России.

Зеленский оценил новый ультиматум Трампа России

Ранее президент США заявил, что намерен сократить срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.