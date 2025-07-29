На Украине разгорелся скандал из-за дорогой фотосессии нового премьер-министра Юлии Свириденко в журнале Vogue. Об этом сообщает KP.RU.

По данным украинского юриста Андрея Мусиенко, фотосессия обошлась в 100 тысяч долларов США и была оплачена через лоббистов офиса президента Украины Владимира Зеленского. Деньги, в свою очередь, были «списаны» на строительстве фортификации в Черниговской области. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сыронизировал над этой ситуацией, заявив, что «так одержим победу».

«На Украине, где ежедневно умирает 200 солдат и еще 600 остаются калеками, Свириденко настолько тупа, что бежит позировать в Vogue. Вы там дохните в окопах, холопы, а я — красивая! Что же, абсолютно справедливое отношение к "не рабам"», — высказался обвиняемый в госизмене нардеп Александр Дубинский.

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Ранее Юлия Свириденко уже подверглась критике на Украине, в том числе по половому признаку. Некоторые украинские и западные наблюдатели предположили, что она не справится с задачами отчасти потому, что они характеризуют ее как простую «лоялистку» Зеленского.