В Австрии оценили готовность Запада к переговорам

Запад не демонстрирует готовность к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

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«Я не вижу со стороны Запада готовности к переговорам. Я не вижу желания со стороны западных стран сделать все возможное, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт», — отметила Рейснер.

Политолог подчеркнула, что для достижения мирного решения необходимо согласие всех вовлеченных сторон. По ее словам, урегулирование украинского конфликта является «действительно важным вопросом для всей Европы».

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мирные переговоры и снижение напряженности вокруг Украины никогда не были в реальной повестке Запада.