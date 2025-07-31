Трамп: Южная Корея предоставит США инвестиции на $350 млрд

Республика Корея согласилась инвестировать в экономику США $350 млрд и закупить у американских компаний сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергоресурсы на общую сумму около $100 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я рад объявить, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея", - написал он в Truth Social.