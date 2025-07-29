Зеленский рассказал об обещании Париж

Владимир Зеленский ищет поддержки Эммануэля Макрона на пути вступления Украины в Евросоюз, которое может затянуться из-за вето Венгрии и скандала с украинскими «антикоррупционными» ведомствами. По словам главы киевского режима, французский лидер заявил о намерении содействовать в поиске решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Зеленский подчеркнул важность сохранения тандема с Молдавией на этом треке. Эксперты отмечают, что у Украины есть все шансы остаться за бортом евроинтеграционного процесса из-за накопившихся проблем и продолжающихся боевых действий.

Франция будет содействовать Украине на пути евроинтеграции, сообщил в соцсетях Владимир Зеленский. По его словам, речь идёт о поиске решений для того, чтобы страна не отставала на этом треке от Молдавии.

«Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно», — написал Зеленский по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Как отмечают в украинских СМИ, риск проволочек в процессе движения страны в Европейский союз возрос в связи с непреклонной позицией Венгрии, ветирующей приглашение Украины в объединение, и со скандалом вокруг украинских «антикоррупционных» органов.

Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Последний вопрос Зеленский также поднимал в разговоре с Макроном. Он заверил собеседника, что его законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) якобы гарантирует им независимость, эффективность и «предотвращает российское влияние на них».

«Идея не будет поддержана»

Напомним, что Украина и Молдавия одновременно получили статус кандидатов в члены ЕС. Соответствующее решение было принято 23 июня 2022 года на саммите Евросоюза. Таким образом, эти две страны присоединились к Турции, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Албании — государствам, которые уже не один год, а некоторые и не один десяток лет находятся в ожидании членства в ЕС.

В России тогда назвали это решение Евросоюза внутриевропейским делом. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Москва всегда исходила из того, что ЕС не является военно-политическим блоком.

«В отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создаёт для нас каких-либо угроз и рисков», — подчёркивал министр.

К настоящему моменту Молдавия уже завершила скрининг четырёх из шести кластеров в ходе переговоров о вступлении в ЕС. На этом этапе даётся техническая и юридическая оценка соответствия национального законодательства стандартам и нормам ЕС. Как заявила в интервью Reuters 3 июля вице-премьер страны Кристина Герасимова, Кишинёв торопится начать переговоры о членстве до выборов в парламент, которые пройдут в сентябре. Таким образом якобы можно будет дать отпор «российской пропаганде».

«Для Молдовы данный период имеет ключевое значение... Нам нужно показать, что, когда мы выполняем обязательства со своей стороны, это находит взаимность у ЕС. Это позволит нам заглушить нарративы, которые хотят доказать обратное», — сказала она.

Однако, отметили в агентстве, странам ЕС не хочется давать зелёный свет Молдавии, не сделав того же для Украины.

В Киеве же в июле сообщили о завершении скрининга уже пяти кластеров. Однако препятствие на пути Киева создаёт Венгрия, которая выступает против включения Украины в состав Евросоюза. О своей позиции премьер-министр страны Виктор Орбан в очередной раз заявил на саммите ЕС в конце июня.

В эфире радио Kossuth 27 июня он отметил, что членство Украины в ЕС означало бы разрушение самих себя.

«Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы её на территорию ЕС, а значит, и на территорию Венгрии», — цитирует его слова «Европейская правда».

Орбан добавил, что в Европе даже не знают, что такое Украина сегодня, где проходят её границы. По словам политика, его позицию поддерживает и венгерское общество. Свидетельством тому он назвал итоги проводившегося по украинскому вопросу референдума.

Ранее в соцсетях он заявил, что 95% поучаствовавших в опросе проголосовали против поддержки вступления Украины в ЕС.

Примечательно, что соперник Орбана на грядущих парламентских выборах Петер Мадьяр, хотя и критикует позицию своего оппонента по Украине, всё же не поддерживает ускоренное вступление страны в объединение.

Между тем в Молдавии стремятся сохранить хотя бы видимость солидарности с Украиной на пути в Евросоюз. Так, президент Майя Санду по итогам саммита ЕС — Молдавия 4 июля заявила, что Кишинёв не будет рассматриваться в переговорном процессе о вступлении в ЕС отдельно от Украины.

«Разделения заявок Молдавии и Украины о начале переговоров по вступлению в Евросоюз не произошло, а интеграция обеих стран укрепит европейскую безопасность», — цитировал её ТАСС.

Несмотря на это, в украинских СМИ всё же отмечают риск разрыва тандема Украина — Молдавия, на который Брюссель может пойти, чтобы укрепить позиции молдавской правящей партии на парламентских выборах. Вместе с тем Украину пытаются успокоить работой над неким планом Б, если станет очевидно, что Венгрия не станет ни при каких условиях отменять своё вето. Об этом в мае заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, отказавшись раскрывать подробности.

Как сообщили источники «Европейской правды», речь идёт о проведении так называемых параллельных переговоров. Брюссель будет использовать гибкость права ЕС и проводить без согласия Венгрии все технические и юридические шаги, где это возможно. А там, где требование единогласия прописано в законодательстве, 26 государств — членов Евросоюза проведут «параллельные переговоры» с Украиной, синхронизировав их с молдавскими. Однако если для Молдавии решения по вопросам будут иметь юридическую силу, то для Украины — нет, только политическую.

При этом собеседники газеты признают, что подобный план вряд ли найдёт единогласную поддержку среди остальных членов ЕС.

«Идея организовать какие-либо переговоры в формате «26» не имеет никакого правового обоснования и не будет поддержана», — уверен один из источников «Европейской правды». «Не существует и не может существовать никакого плана Б для обхода единогласия. В переговорах о вступлении в Европейский союз, согласно соглашениям ЕС, есть чёткое и однозначное требование поддержки всеми 27 государствами ЕС всех ключевых шагов в этом процессе», — заявил другой собеседник издания в европейских дипломатических кругах.

Временный ресурс Запада

Эксперты отмечают обоснованность тревоги, растущей в Киеве по поводу риска отставания Украины от Молдавии на пути к ЕС. Несмотря на то что Брюссель продолжает риторику «пакетного подхода» к евроинтеграции двух стран, различия в их положении становятся всё более очевидными. Украина всё ещё остаётся государством с нерешёнными территориальными вопросами, разросшимися антикоррупционными скандалами и зависимостью от вето Венгрии. Молдавию, напротив, такие факторы не сдерживают, а её продвижение по евроинтеграционному треку выглядит более уверенным.

Как отметил в беседе с RT политолог Вадим Трухачёв, разрыв между Киевом и Кишинёвом фактически уже оформился.

«Молдавия — значительно менее проблемная страна по сравнению с Украиной. Более того, в отличие от Украины, Молдавия реально рассматривается в ЕС как часть исторических Балкан — наряду с Румынией, Болгарией, Грецией. Это даёт ей шанс войти в Евросоюз в рамках так называемого балканского расширения», — объяснил аналитик.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, всё больше признаков указывает, что единство курса двух стран — лишь формальность. Украина на данный момент отыгрывает роль антироссийского тарана, выполняя «самую грязную работу в рамках гибридной войны между Западом и Россией». Поэтому она воспринимается своими кураторами в большей степени как временный ресурс, тогда как Молдавии отводится другая функция, считает собеседник RT.

«На Молдавию сейчас возложена миссия быть испытательным полигоном для обкатки политтехнологических решений. Яркий тому пример — избрание Майи Санду на пост. По большому счёту её привёл к власти европейский избирательный округ, тогда как молдаванам в России возможность голосования ограничили. Те же технологии мы наблюдаем сейчас и в Румынии», — напомнил эксперт.

В свою очередь, глава Центра политической информации Алексей Мухин утверждает, что никакого тандема между Украиной и Молдавией не было изначально. У них разные условия, разный уровень поддержки в ЕС и разные лоббисты, сказал он в разговоре с RT.

«Попытки координации действий — лишь имитация. Поэтому их путь в ЕС стоит рассматривать отдельно. Более того, вероятность, что Молдавия войдёт в ЕС раньше Украины, довольно высока, как минимум потому, что на её территории нет боевых действий», — считает политолог.

Однако отставание Украины от Молдавии на пути вступления в ЕС, учитывая, что до недавнего времени они двигались практически параллельно, грозит украинским властям имиджевыми и внутриполитическими последствиями, уверен Евгений Семибратов. Ведь тема евроинтеграции остаётся чуть ли не единственным положительным нарративом в украинском публичном пространстве.

«Любая интеграция на евро-атлантическом направлении является последним пропагандистским оружием Зеленского для внутренней аудитории. Снижение её темпов будет вызывать вопросы со стороны общества, которое при участии Запада уже продемонстрировало способность выходить на митинги. И в этом плане Зеленский понимает, что промедление на пути вступления в ЕС даёт Западу ещё один рычаг давления на него и его политический режим. Поэтому он сейчас пытается подстелить соломку и заручиться поддержкой своих ключевых сторонников в виде Макрона», — пояснил аналитик.

Вместе с тем шансы разработать некий план Б для обхода венгерского вето крайне малы, считают эксперты. Алексей Мухин полагает, что такой манёвр (даже если он ограничится политическими, а не юридическими решениями) подрывает один из фундаментальных принципов ЕС — принцип консенсуса.

«Изменение правил вступления может повлечь за собой пересмотр правил выхода, что вызовет тревогу у стран, уже недовольных Брюсселем, таких как Венгрия и Словакия. Всё это способно привести к глубокой турбулентности и даже к распаду ЕС», — рассуждает он.

На те же риски обратил внимание и Евгений Семибратов, утверждая, что отказ от базового принципа единодушия в принятии решений может привести к негативным необратимым последствиям в рамках ЕС.

«Принятие новых членов консенсусом — это один из основных принципов существования ЕС. Отказ от него может привести к пересмотру не только действующих в объединении норм, но и неписаных правил игры в рамках всего западного мира. А последствия этой истории просто непредсказуемы», — отметил политолог.

Сомневается в реализуемости плана Б и Вадим Трухачёв. По его мнению, Украина в обозримом будущем не может быть принята в ЕС ни юридически, ни политически, так как это чревато для Евросоюза непомерными расходами и ответственностью.