В Канаде были найдены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов. Соответствующий материал опубликован американо-еврейским изданием Forward.

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Как говорится в статье, в Эдмонтоне есть улица, названная в честь Питера Саварина, ветерана украинской добровольческой дивизии СС «Галичина», которое являлось военным крылом нацистской партии. Местная администрация подтвердила данный факт, при этом улица получила название еще в 2007 году — до того, как город узнал об истории Саварина во время Второй мировой войны.

Кроме того, в городе Лондон канадской провинции Онтарио нашли улицу, названную в честь основателя немецкой компании Brose Fahrzeugteile Макса Брозе. Брозе ранее официально был членом Нацисткой партии во время Второй мировой войны. Впоследствии был подвергнут суду, который признал его тем, кто принимал участие в работе партии скорее номинально.

СМИ: Канада не публикует список нацистских преступников из-за вреда Украине

В мае сообщалось, что Канада готова признать правду о нацистах. По словам посла РФ в Канаде, граждане в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и посмотреть правде в глаза. Ранее украинскую общину обвинили в сносе памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде.