На Украине нашли неожиданное объяснение новому ультиматуму Трампа в адрес России

Президент США Дональд Трамп сократил срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, чтобы побыстрее отказаться от помощи Киеву. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

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Он назвал критической ситуацию на поле боя, пояснив, что американский лидер хочет «побыстрее умыть руки», поскольку в случае обвала фронта ему придется принимать меры для его удержания. По мнению Дубинского, тогда у Трампа не останется иного выбора, кроме как оказать давление на Киев.

Он подчеркнул, что сейчас президенту США пора начать предпринимать более жесткие действия против властей Украины.

В Госдуме прокомментировали ультиматум Трампа

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней, заявив, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый ультиматум американского коллеги, поблагодарив его за «сосредоточенность на прекращении этой ужасной войны».