Франция раскритиковала торговое соглашение между США и ЕС

Франция осудила торговое соглашение между Европейским союзом и США, назвав его «подчинением». Об этом сообщило агентство Reuters.

Рамочное соглашение, о котором было объявлено в воскресенье, предусматривает, что со следующего месяца США введут 15%-ную импортную пошлину на большинство товаров ЕС, но обеспечит некоторую защиту для важнейших отраслей промышленности, таких как автомобилестроение и фармацевтика. Это вдвое меньше, чем угрожал Вашингтон, но гораздо больше, чем надеялись в ЕС.

«Это мрачный день, когда союз свободных народов, объединившихся для утверждения общих ценностей и защиты общих интересов, смиряется с подчинением», — цитирует агентство слова французского премьер-министра Франсуа Байру.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не прокомментировал эту сделку.

Торговую сделку США и ЕС нельзя считать победой ни одной из сторон. Пошлины в 15% вполне терпимы для большинства европейских компаний, однако остальные условия выглядят как «чистая фантастика» на фоне того, что у Европы нет свободных средств, считает политолог-американист Малек Дудаков.