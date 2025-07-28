Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, помощь может быть полностью прекращена, если Киев будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы. Отмечается, что ЕК также не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, украинский лидер решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент.