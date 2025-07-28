Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

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Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Еврокомиссия пригрозила Украине
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По данным издания, помощь может быть полностью прекращена, если Киев будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы. Отмечается, что ЕК также не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

После этого, 24 июля, украинский лидер решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент.