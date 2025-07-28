В Сербии высказались о введении санкций против России

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград не планирует вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал информацию информагентства APA, которое опубликовало слова Старовича о том, что Сербия поддержит антироссийские санкции в обмен на вступление в Евросоюз. Позже президент страны Александр Вучич заявил, что слова министра неверно интерпретировали, а Сербия не будет вводить санкции против России.

«Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ», — заявил Старович.

Он также добавил, что для такой позиции есть три причины — ценностные, экономические и политические.

«Ценностные — потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические — потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические — потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас», — объяснил Старович.

Ранее в России отреагировали на слова Старовича о поддержке антироссийских санкций.