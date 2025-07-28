В Сербии высказались о введении санкций против России

Андрей Дуванов

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград не планирует вводить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сербии высказались о введении санкций против России
© РИА Новости

Таким образом он прокомментировал информацию информагентства APA, которое опубликовало слова Старовича о том, что Сербия поддержит антироссийские санкции в обмен на вступление в Евросоюз. Позже президент страны Александр Вучич заявил, что слова министра неверно интерпретировали, а Сербия не будет вводить санкции против России.

«Прежде всего, я хочу четко и недвусмысленно cказать: моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии, о которой неоднократно заявлял глава правительства профессор Джуро Мацут, что, пока он возглавляет правительство, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич. В интервью, которое я дал австрийскому агентству, я подробно объяснил, почему Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ», — заявил Старович.

Он также добавил, что для такой позиции есть три причины — ценностные, экономические и политические.

«Ценностные — потому что мы не считаем, что санкции являются правильным методом в международной политике. Экономические — потому что введение санкций нанесет серьезный ущерб экономике Сербии. Политические — потому что это поставило бы под угрозу отношения с Россией, которые традиционно важны и ценны для нас», — объяснил Старович.

Ранее в России отреагировали на слова Старовича о поддержке антироссийских санкций.