В США предложили проверить Трампа на умственные способности из-за слов о России

Президента США Дональда Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. С таком предложением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, претензии Трампа в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина. Эксперт напомнил, что в каждом разговоре с главой Белого дома Путин упоминал о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине до прекращения боевых действий.

«Я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — отметил Дэвис.

Ранее военный корреспондент Александр Коц отреагировал на новый ультиматум президента США.