В Индии оценили причастность Трампа к прекращению конфликта с Пакистаном

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар опроверг любые предположения о том, что президент США Дональд Трамп сыграл какую-либо роль в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном для завершения операции «Синдур». Его слова приводит ТАСС.

Джайшанкар указал, что во время операции «Синдур» Нью-Дели получала звонки из разных стран, которые заявляли о готовности Пакистана прекратить боевые действия. При этом Индия придерживалась позиции, что соответствующий запрос должен поступить от самого Исламабада по каналу военных и именно это и произошло.

«Во-вторых, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля — даты теракта в Пахалгаме, когда президент США позвонил, чтобы выразить свои соболезнования, и до 17 июня, когда он связался с премьером в Канаде, чтобы объяснить, почему не смог встретиться», — добавил глава МИД во время выступления в парламенте.

Кроме того Джайшанкар отверг предположения о том, что тема торговли фигурировала в контактах США и Индии в качестве условия для прекращения конфликта с Пакистаном.

Ранее Трамп заявил, что именно он убедил Нью-Дели и Исламабад прекратить конфликт. Также он утверждал, что использовал торговые соглашения для обеспечения прекращения огня между Индией и Пакистаном.