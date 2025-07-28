Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой призыв был озвучен во время встречи Стармера и Трампа в Шотландии. Согласно сообщению канцелярии британского премьера, политики призвали к немедленному прекращению боевых действий. Кроме того, Трамп усомнился в словах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии голода в секторе Газа.

«Лидеры начали встречу с обсуждения ужасающих событий в Газе и согласились с тем, что необходимо принять срочные меры, чтобы положить конец достигшим беспрецедентных масштабов страданиям. Гуманитарная помощь должна была доставляться в нужном объеме и в нужном темпе. Они обязались приложить совместные усилия, чтобы положить конец страданиям и голоду», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил об отсутствии прогресса по Украине.