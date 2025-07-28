Зеленский оценил новый ультиматум Трампа России

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый ультиматум американского лидера Дональда Трампа в адрес России.

Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Х.

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США – как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе, направленной на достижение реального мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на прекращении этой ужасной войны», — похвалил он американского лидера.

Зеленский подчеркнул, что Киев «по-прежнему привержен миру» и продолжит сотрудничать с Вашингтоном ради того, чтобы сделать обе страны «более безопасными, сильными и процветающими».

В Германии отреагировали на решение Трампа по перемирию на Украине

Ранее Трамп объявил о решении сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования украинского конфликта. Он сообщил, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».